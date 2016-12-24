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У Светлодарска боевики обстреляли группу по эвакуации погибших

24.12.2016, 20:30
На Светлодарской дуге российско-оккупационные войска нарушили договоренность по эвакуации погибших, обстреляв гуманитарную группу, которая намеревалась эвакуировать тело погибшего боевика. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На нас вышли представители военного подразделения, которое находится непосредственно на линии столкновения. Сообщили нам, что в определенном месте может находится тело погибшего военнослужащего противоположной стороны. Сегодня я возглавлял группу, которая выходила в так называемую нейтральную зону, чтобы забрать этого погибшего военнослужащего и в ближайшее время передать противоположной стороне. Но, к сожалению, нас обстреляли. В течение 40 минут пришлось выбираться из того места, стреляли прицельно, но не попали", - заявил координатор группы эвакуации Михаил Котелевский.

В ходе обстрела оккупанты использовали пулеметы и стрелковое оружие.  

С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.

За сегодняшние сутки оккупанты и их пособники обстреляли позиции ВСУ в Донбассе уже 23 раза.      

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