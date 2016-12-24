У Светлодарска боевики обстреляли группу по эвакуации погибших
24.12.2016, 20:30
На Светлодарской дуге российско-оккупационные войска нарушили договоренность по эвакуации погибших, обстреляв гуманитарную группу, которая намеревалась эвакуировать тело погибшего боевика. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"На нас вышли представители военного подразделения, которое находится непосредственно на линии столкновения. Сообщили нам, что в определенном месте может находится тело погибшего военнослужащего противоположной стороны. Сегодня я возглавлял группу, которая выходила в так называемую нейтральную зону, чтобы забрать этого погибшего военнослужащего и в ближайшее время передать противоположной стороне. Но, к сожалению, нас обстреляли. В течение 40 минут пришлось выбираться из того места, стреляли прицельно, но не попали", - заявил координатор группы эвакуации Михаил Котелевский.
В ходе обстрела оккупанты использовали пулеметы и стрелковое оружие.
С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.
За сегодняшние сутки оккупанты и их пособники обстреляли позиции ВСУ в Донбассе уже 23 раза.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:27
-
вчера
19:51
-
вчера
18:27
-
вчера
17:39
Материалы по теме
-
24.12.2016 19:41
-
24.12.2016 16:34
-
24.12.2016 16:05
-
24.12.2016 12:59
-
24.12.2016 12:12
Все материалы по теме: Война в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...