У Светлодарска боевики обстреляли группу по эвакуации погибших





В ходе обстрела оккупанты использовали пулеметы и стрелковое оружие.





С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.









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За сегодняшние сутки оккупанты и их пособники обстреляли позиции ВСУ в Донбассе уже 23 раза.

"На нас вышли представители военного подразделения, которое находится непосредственно на линии столкновения. Сообщили нам, что в определенном месте может находится тело погибшего военнослужащего противоположной стороны. Сегодня я возглавлял группу, которая выходила в так называемую нейтральную зону, чтобы забрать этого погибшего военнослужащего и в ближайшее время передать противоположной стороне. Но, к сожалению, нас обстреляли. В течение 40 минут пришлось выбираться из того места, стреляли прицельно, но не попали", - заявил координатор группы эвакуации Михаил Котелевский.