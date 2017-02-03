Не дают спуску: боевик жалуется на морпехов ВСУ - запись

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Волонтерская организация People’s Project обнародовала перехваченную запись разговора террористов, один из которых "жалуется" на украинских военнослужащих. Запись опубликована на сайте волонтеров.

"Мы получили уникальную аудиозапись. Ее передали нам наши друзья из-под Мариуполя. Это перехват телефонного разговора террориста из отряда Гиви, который сейчас безуспешно пытается прорвать рубежи обороны морской пехоты. Террорист жалуется, что морпехи совсем не дают им спуску", - говорится в сообщении.

Террорист Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, объявлен в Украине в розыск, суд разрешил заочное расследование против него.

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