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Скрипачка сыграла гимн Украины на горизонте у террористов: видео

04.02.2017, 20:48
Скрипачка Марина Бондас, которая играет в симфоническом оркестре в Германии, сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки на горизонте позиций пророссийских террористов. Об этом сообщила в Facebook корреспондент DW и Die Tageszeitung Анастасия Магазова.

"Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте", - написала Магазова.

Ранее сообщалось, что оккупанты пошли на штурм промзоны Авдеевки.

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