Скрипачка сыграла гимн Украины на горизонте у террористов: видео





"Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте", - написала Магазова.





Ранее сообщалось, что оккупанты пошли на штурм промзоны Авдеевки.





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