Парубий хочет обязать нардепов говорить на украинском языке
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий внес в парламент законопроект, который обязывает всех народных депутатов выступать с трибуны парламента на украинском языке. Проект закона опубликован на сайте Рады.
Цель законопроекта - "максимальное гарантирование соблюдения конституционного статуса государственного языка при выполнении законодательной власти".
Согласно документу, заседания Рады, комитетов, временных комиссий и временных следственных комиссий должны проводиться на государственном языке. В случае, если выступают главы иностранных государств, дипломатических представительств и других официальных лиц международных организаций, перевод на украинский язык их выступлений обеспечивает аппарат Рады.
Парубий подал соответствующий законопроект после инцидента во время заседания Рады, произошедшего с депутатами Оппозиционного блока во время их выступления с трибуны.
31 января в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку глава Верховной Рады Андрей Парубий и ряд народных депутатов обратились с открытым письмом к парламентариям мира.
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