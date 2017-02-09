Опубликована запись разговора Онищенко с якобы Мартыненко

Беглый народный депутат Александр Онищенко обнародовал вторую часть своих записей. По словам Онищенко, его собеседником в записанном разговоре является экс-депутат из фракции Народный фронт Николай Мартыненко. Запись опубликована на сайте Страна.

Онищенко утверждает, что Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.

На записи, человек с голосом, похожим на голос Мартыненко, якобы предлагает Онищенко условное соглашение, предусматривающее несколько этапов: суд выносит решение о возвращении депутатской неприкосновенности; генпрокурор Юрий Луценко и суды выпускают арестованных людей Онищенко, а также снимаются все обвинения с его матери.

Со своей стороны Онищенко должен заплатить штраф в госбюджет в размере 400-500 млн грн, но при этом часть денег вносит олигарх Ринат Ахметов. За это Онищенко якобы готов отдать олигарху часть своего бизнеса.

В ходе разговора собеседник Онищенко соглашается с утверждением о вымогательстве денег у Ахметова со стороны Петра Порошенко.

Также Онищенко отрицает, что передал записи представителям российской власти

Редакция LIGA.net отправила запрос пресс-секретарю Николая Мартыненко с предложением прокомментировать факт встречи и содержание опубликованного аудиофайла, его аутентичность и вероятность его монтажа, если встреча действительно имела место.



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15 июля 2015-го года в ГПУ и ГФС заявили, что подозревают его в совершении преступления по статье 212, Ч12 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Шевченковский суд Киева избрал для Гужвы меру пресечения в виде залога 1 млн 35 тыс. 300 грн. При этом прокуратура просила увеличить залог до 17,8 млн.



Онищенко сбежал из Украины в 2016-м году. В Украине против него открыто уголовное производство. Генпрокуратура подозревает его как организатора коррупционной схемы по перепродаже газа. Прокуратура добивается экстрадиции политика назад в Украину. В декабре 2016-го года в СБУ заявили, что в действиях Онищенко есть признаки государственной измены, так как депутат получил паспорт гражданина РФ в обмен на сотрудничество с российскими властями "для дестабилизации ситуации в Украине".

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