Новый фейк пропаганды РФ: ликвидацию Гиви заказали Зорян и Шкиряк

Корреспондент российского телеканала Россия 24 заявил в эфире, что убийство боевика Михаила Толстых (Гиви) заказали "два представителя украинского истеблишмента - Зорян и Шкиряк", а исполнителями назвал людей "некоего Яроша".

Очевидно, что журналист телеканала считает, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк - это два разных человека: Зорян и Шкиряк.

"Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк, представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления. А сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем", - говорит журналист.

После этого в сюжете следует видео-врезка с одним из главарей боевиков, которого российский телеканал назвал "министром обороны ДНР Владимиром Кононовым". Он говорит: "Позвонил некий Ярош и сказал, что это сделали его побратимы. Предложил нам сдаться, выйти на пост… Ну, пиар на крови", - говорит боевик.

Зорян Шкиряк так отреагировал на этот сюжет в своем Facebook: "Судя по почерку, ликвидацию Гиви организовал Зорян, но не исключено, что заказчиком убийства мог быть и Шкиряк. Оба - представители украинского истеблишмента. Гениально! Жесть! Теперь нас двое, аж страшно)). И как дальше с этим жить?"

8 февраля полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

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