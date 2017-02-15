Появилось новое видео расстрелов на Институтской во время Майдана

В деле расстрелов на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео. Его показали во время заседания Святошинского райсуда Киева, сообщает hromadske.ua.



Видео предоставили представители потерпевших и его приобщили к делу.



На съемках с этого ракурса видно, что стреляют из-за грузовиков перед бетонными баррикадами. Огонь ведут люди в черной форме.



Кто снял видео, пока неизвестно. Предположительно, снимали из гостиницы Украина. Представители потерпевших сказали, что видео пришло одному из них на почту.

Ранее сообщалось, что 10 бывших бойцов Беркута, разыскиваемых по делу о расстреле участников Майдана 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство.

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