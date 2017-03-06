Насиров дал интервью: покидать Украину не планировал - видео

Отстраненный от обязанностей главы Государственной фискальной Роман Насиров дал первое видеоинтервью с момента начала уголовного процесса в отношении него. Видео и текст интервью опубликовал портал LB.ua.



Чиновник общался с шеф-редактором портала Соней Кошкиной, лежа на медицинской каталке в помещении Шевченковского районного суда Киева, где ему с субботы, 4 марта, пытаются избрать меру пресечения.



В частности, Насиров заявил, что не планировал покидать Украину: "У меня не было такого желания, не было такого плана".



Он отметил, что больше всех заинтересован в расследовании дела против него, "чтобы оно было рассмотрено по сути и чтобы правота была доказана".



"С самого начала - с середины прошлого года, начиная с первого допроса - я лично сотрудничал со следствием вплоть до последних дней, и только за последний месяц мы информировали и Антикоррупционное бюро, и Специализированную антикоррупционную прокуратуру относительно их запросов и по ходу дела, и по ходу возмещения тех рассроченных платежей, которые были сделаны", - сказал глава ГФС.



Он подчеркнул, что через своих адвокатов и заместителей глав САП и НАБУ обращался к руководству этих ведомств с просьбой о встрече, "чтобы спланировать, что будет происходить в ближайшие дни… чтобы могли убедиться, что я нахожусь здесь, что я не собираюсь скрываться".



Чиновник считает парадоксальным наличие, по версии следствия, связи между ним и его ведомством, с одной стороны, и газовым делом - с другой. В частности, Насиров утверждает, что рассроченные платежи, предоставленные связанным с народным депутатом Александром Онищенко компаниям, "являются на сто процентов законными".



Насиров заявил, что не симулирует состояние своего здоровья, которое, по его словам, за последние дни ухудшилось.



"По сути, у меня был большой гипертонический криз, по словам докторов, это могло быть предынфарктное состояние. На сегодня, включая те процедуры, которые были сделаны, и учитывая, что последние два дня в действительности не было возможности проводить ни медицинские процедуры, ни даже банально принимать пищу, на сегодня оно (состояние здоровья - ред.) остается достаточно слабым", - сказал глава ГФС, отметив, что его госпитализировали утром 2 марта 2017 года.



Также чиновник посетовал, что вечером 5 марта (когда было записано это интервью) "медики правоохранительных подразделений" покинули здание суда, оставив на дежурстве "обычную скорую помощь".



"Больше всего я бы хотел, чтобы НАБУ или САП доставили меня обратно, в стационар больницы (Феофания - ред.), откуда они меня забрали; чтобы они, если хотят, обеспечили охрану и, скажем так, присмотр за мной - если они переживают, что я в таком состоянии хочу куда-то пропасть", - заявил Насиров.



Главный фискал также выразил надежду, что врачи помогут улучшить его самочувствие, чтобы он смог полноценно участвовать в судебном заседании в понедельник, 6 марта.

Ранее сегодня адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный будет находиться в здании суда до утра понедельника.

5 марта пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила, что заявление защиты Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника будет рассмотрено 6 марта в Апелляционном суде Киева.

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