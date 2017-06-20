Обыски в Запорожской области: фигурируют Оппоблок и Антимайдан
В Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области СБУ и Нацполиция проводят серию обысков в рамках расследования ряда преступлений, среди которых - государственная измена. Об этом со ссылкой на заявление помощника начальника управления СБУ в Запорожской области Сергея Левченко пишет региональный ресурс ZаБор.
"Действительно, сейчас... проводится одновременно более 10 обысков. Санкционированные обыски проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, среди которых - по ст. 111 УК (государственная измена)", - сообщил он.
По данным источника, обыски проходят у депутата местного облсовета от Оппозиционного блока Валерия Горбаня в селе Константиновка. До недавнего времени он руководил районной организацией партии и был помощником народного депутата Евгения Балицкого - инициатора пророссийской акции Бессмертный полк в Мелитополе.
Валерий Горбань (фото - facebook.com/deputat.gorban)
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Также правоохранители проводят обыски у связанных с лидером мелитопольского Антимайдана Екатериной Уманец людей. Последняя стала известна после заявлений на российском пропагандистском ТВ о том, что "в Украине люди из-за отсутствия денег на проезд расплачиваются в маршрутках солью", которые легли в основу интернет-мема в соцсетях.
Видео: Youtube / Сайт ZаБор
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