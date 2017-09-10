Саакашвили со сторонниками прорвался на территорию Украины

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с помощью сторонников пересек польско-украинскую границу. Об этом сообщает Hromadske.

Пересечь границу ему помогли сторонники, которые вошли на территорию контрольно-пропускного пункта Шегини. После этого, прорвав заслон пограничников, они вывели его на украинскую территорию без автобуса на котором он передвигался ранее.



Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook подтвердил, что Саакашвили со сторонниками перешел через границу.



"Толпа прорвала пункт пропуска Шегини. Началась драка", - сообщил он. "Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - добавил он.

Саакашвили же заявил, что приехал со своим украинским паспортом.

"Заминировать эту зону технически невозможно. Если они нас держат за полных идиотов и быдло, которому можно рассказать что-нибудь, они очень ошибаются", - прокомментировал он сообщения о якобы минировании пункта пропуска Шегини.

Сообщается, что Саакашвили направляется к пункту пропуска Краковец, поскольку там есть сцена для выступления. После этого он, вероятно, поедет во Львов. За ним приехал автомобиль.

"Прорыв был в автомобильном пункте пропуска и ни Саакашвили, ни нардепы пограничный контроль не проходили. В толпе, ворвавшейся в пункт пропуска, было около 700 человек - смяли пограничников и забрали Саакашвили", - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник Госпогранслужбе знакомый с ситуацией.

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