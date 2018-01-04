Дело MH17: самолет мог стать целью для Бука по ошибке - эксперт

Малайзийский Boeing 777 рейса MH17, сбитый над Донбассом 17 июля 2014 года, мог стать целью для зенитного ракетного комплекса Бук по ошибке. Об этом экс-командир батальона Буков в Финляндии Эса Келоними рассказал в программе нидерландского телеканала NOS.

В сюжете отмечается, что стандартная дивизия Буков состоит из шести пусковых установок, мобильного командного поста, координирующего их работу, радара, который передает на пост данные о воздушных объектах, и трех машин с резервными ракетами.

По словам Келоними, самостоятельно одна пусковая установка Бук, как это было в случае с MH17, также может осуществить выстрел, однако в таком случае "вы не знаете, куда стреляете".

"Неизвестно, где находится цель. Очень сложно найти цель без системы… Как будто вы светите фонариком в темноте и стреляете в первую попавшуюся цель. Нужно знать, куда стреляешь", - пояснил эксперт.

Отмечается, что у пусковой установки есть собственный радар, но он предназначен только для отслеживания и поражения цели. "С помощью этого радара трудно определить, что это за цель - Ан, Ил или Боинг", - говорится в программе.

Опытный оператор установки может определить размеры цели, направление и высоту ее полета, однако без полноценного комплекса эта информация не будет достоверной, добавил Келоними.

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Также в программе прозвучало мнение, что действия командира выстрелившего по MH17 Бука, вероятнее всего, координировало вышестоящее начальство, которое, предположительно, находилось в РФ.

В целом, эксперты оценили применение боевиками установки Бук против авиации ВСУ как "безответственное решение".

В декабре 2017 года в докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании сообщалось, что британская разведка MI6 уверена в российском происхождении ракетной установки Бук, из которой сбили самолет рейса MH17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над захваченными боевиками районами Донецкой области. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (193 человека) - подданные Нидерландов.

Видео: YouTube / Голландский видеоблог

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