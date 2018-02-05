Волонтеры сделали видеореконструкцию событий на Майдане

Волонтеры лаборатории Jus Talionis сделали видеореконструкцию массового избиения и давки на улице Институтской 18 февраля 2014 года.

По данным волонтеров, этот эпизод охватывает время от 15:39 до 17:26 18 февраля 2014 года.

"В интервале от 12:30 до 13:00 появилась первая смертельная жертва этого дня - Захаров В.К. (1948 г.р.), технический работник (не митингующий, не милиционер, не "титушка") офиса Партии регионов на улице Липской, погибшего от отравления угарным газом, вызванным поджогом", - отмечается в сообщении Hromadske.ua.

По информации волонтеров, в течение 1,5 часов (от 13:30 до 15:00) во время мирного шествия в Верховную Раду правоохранители и "титушки" уже убили (или нанесли смертельные ранения) шести майдановцам: Кищуку В.Ю. (1956 г.р.), Сердюку И.М. (1969 г.р.), Шаповалу С.Б. (1969 г.р.), Корчаку А.Б. (1964 г.р.), Дидычу С.В. (1969 г.р.), Мазуру А.А. (1987 г.р.).

"Однако не все так однозначно, и нет подтверждения тому, что огонь по правоохранителям открыли именно митингующие. В то время на Майдане работала агентура правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

20 ноября 2017 года в силовых органах отсутствовала реальная помощь в раскрытии преступлений правоохранителей во время Майдана.

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