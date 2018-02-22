В Украине вдвое замедлилась борьба с коррупцией - Transparency

В Украине вдвое сократились темпы борьбы с коррупцией, несмотря на то, что государство поднялось на одну позицию выше в исследовании Индекс восприятия коррупции. Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной сети Transparency International.



"Украина получила 30 баллов из 100 возможных в исследовании Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2017 год и заняла 130 место (из 180 стран). Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году", - говорится в докладе.



В организации отметили, что на ступеньку выше Украина поднялась благодаря деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), работе реестра электронных деклараций, реформе государственных закупок, функционированию системы ProZorro, реформе рынка газа и шагам по дерегуляции экономики.



Также в докладе сделан акцент на то, что уровень коррупции снизился в полиции и стало меньше случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.



"Вместе с тем, такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется следующими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре", - считают в Transparency.



Авторы доклада отметили в постоянные "законодательные инициативы парламента, которые угрожают вновь антикоррупционной инфраструктуре". "Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем", - резюмировали в ТІ.



Также сказано, что прошлогодние рекомендации организации в Украине были воплотили лишь частично.





В свою очередь, в рейтинге CPI Украина впервые с 2010 года опередила Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год.



Однако у соседних стран ситуация обстоит несколько лучше, чем в Украине: Польша - 60, Венгрия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31.



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