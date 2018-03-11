К Авакову домой приехали протестующие: требовали отставки - видео
В Киеве состоялся автопробег к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции выступили против некоторых действий правоохранителей, в частности против зачистки палаточного городка под Верховной Радой 3 марта 2018-го, сообщает Громадське.
Отмечается, что протестующие также потребовали отставки Авакова с поста главы МВД.
Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивали лозунги, в которых выдвинули претензии к деятельности топ-чиновника.
Сообщается, что участники автопробега обвинили Авакова "в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для МВД, покупке многотысячной недвижимости за рубежом".
По информации агентства, сегодня в Италии также был запланирован пикет украинцев под виллой, которую компания министра приобрела в 2017 году.
28 февраля 2018-го СМИ сообщили, что Аваков стал владельцем виллы на итальянском побережье Средиземного моря, воспользовавшись фирмой от Института Горшенина.
Сам глава МВД заявил, что вилла в Италии - это "туристический проект", которым занимается его жена Инна.
Фото и видео: hromadske.ua
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