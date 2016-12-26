На Закарпатье пес двое суток охранял на рельсах раненую подругу

В Закарпатской области в селе Цегловка пес двое суток охранял и грел травмированную поездом подругу, которая не могла уйти с железнодорожных путей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал житель Ужгорода Денис Малафеев.

По его словам, люди не могли убрать животных с путей, так как пес вел себя агрессивно по отношению к ним.

Пользователь соцсети утверждает, что в момент приближения поезда пес ложился рядом с раненой подругой, они прижимали головы к земле и ждали, когда проедет состав.

Позже людям все-таки удалось убрать собак с рельс, и сейчас они находятся в приюте.





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