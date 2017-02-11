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В РФ кота застали за поеданием сала из птичьих кормушек: видео

11.02.2017, 21:41
В сети набирает популярности видеозапись, на которой кот в российском городе Воронеж обворовывает птичьи кормушки, вытягивая из них сало. В процессе кот несколько раз мог сорваться с дерева, но все-таки достиг своей цели.

Ранее в Честерском зоопарке в Великобритании родился детеныш антилопы дикдик. Он остался сиротой и его кормят сотрудники зоопарка. 

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