В РФ кота застали за поеданием сала из птичьих кормушек: видео
11.02.2017, 21:41
В сети набирает популярности видеозапись, на которой кот в российском городе Воронеж обворовывает птичьи кормушки, вытягивая из них сало. В процессе кот несколько раз мог сорваться с дерева, но все-таки достиг своей цели.
Ранее в Честерском зоопарке в Великобритании родился детеныш антилопы дикдик. Он остался сиротой и его кормят сотрудники зоопарка.
Смотрите также: В зоопарке США выхаживают недоношенного гиппопотама: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:30
-
09.02.17
08:31
-
вчера
18:49
-
вчера
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...