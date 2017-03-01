В Украине открыли передовой центр подготовки пилотов: фото, видео

В Украине открыт передовой центр для тренировки пилотов и экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-24 для нужд ВСУ и других силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно сообщению, специально созданный комплекс вобрал в себя новейшие достижения в сфере подготовки пилотов, а его сердцем стал современный тренажер высокого уровня по FFS level D по международной сертификации.

В Укроборонпроме говорят, что тренажер со 100% точностью передает все аспекты реального полета, поведение машины при различных условиях и летных ситуациях.





Возможности комплекса позволяют пилотам усовершенствовать свои навыки, отработать применение техники при сложных погодных условий, довести до автоматизма действия в аварийных ситуациях, получить навыки полета в очках ночного видения, а также применения вооружения и использования современных элементов защиты от средств противовоздушной обороны противника.





Разработано около 20 программ подготовки летного состава на вертолетах "Ми": от обучения курсантов до оттачивания летных навыков профессиональными пилотами.





Сейчас разработчики нового центра ожидают от Минобороны решения по его использованию в программе подготовки украинских летчиков.





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