В Украине открыли передовой центр подготовки пилотов: фото, видео
В Украине открыт передовой центр для тренировки пилотов и экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-24 для нужд ВСУ и других силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Согласно сообщению, специально созданный комплекс вобрал в себя новейшие достижения в сфере подготовки пилотов, а его сердцем стал современный тренажер высокого уровня по FFS level D по международной сертификации.
В Укроборонпроме говорят, что тренажер со 100% точностью передает все аспекты реального полета, поведение машины при различных условиях и летных ситуациях.
Возможности комплекса позволяют пилотам усовершенствовать свои навыки, отработать применение техники при сложных погодных условий, довести до автоматизма действия в аварийных ситуациях, получить навыки полета в очках ночного видения, а также применения вооружения и использования современных элементов защиты от средств противовоздушной обороны противника.
Разработано около 20 программ подготовки летного состава на вертолетах "Ми": от обучения курсантов до оттачивания летных навыков профессиональными пилотами.
Сейчас разработчики нового центра ожидают от Минобороны решения по его использованию в программе подготовки украинских летчиков.
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