В США показали огромный самолет для запуска ракет на орбиту

В Калифорнии впервые показали необычный самолет Stratolaunch с рекордным размахом крыльев - 117 метров. О презентации основной конструкции летательного аппарата для высотного запуска космических ракет пишет газета The Washington Post.

Stratolaunch впервые выкатили из ангара в пустыне Мохаве в среду, 31 мая.

У самолета пустой массой 227 тонн (с полной загрузкой - 590 т) - шесть реактивных двигателей. Stratolaunch будет использоваться для запуска с высоты около 10 км над уровнем моря на скорости в 850 км/ч ракет-носителей, которые крепятся по центру между двумя кабинами, и не предназначен для перевозки пассажиров.

Создатели аппарата считают, что их система вывода на орбиту ракет с небольшими (до 450 кг) спутниками может значительно удешевить подобные программы.

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Первый демонстрационный запуск планируется в 2019 году. Ранее его предполагалось осуществить к 2018 году.

Проект финансируется американским миллиардером Полом Алленом - одним из основателей Microsoft.

Видео: Youtube / Aviation Analysis Wing

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