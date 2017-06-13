В штате Аризона запретили вылеты F-35 из-за удушья у пилотов

Командование ВВС США остановило полеты десятков истребителей пятого поколения F-35 из-за жалоб пилотов на удушье. Решение касается только тех истребителей и их пилотов, которые дислоцированы на авиабазе Люк в штате Аризона, пишет сайт militаry.com.

"Полеты на F-35A Lightning II были приостановлены после серии инцидентов с 2 мая по 8 июня, в которых пилоты перенесли симптомы, сходные с гипоксией", - заявил спикер ВВС США капитан Марк Графф.

Как разъяснили военные, в каждом таком случае включалась аварийная система подачи кислорода, после чего пилот, следуя инструкциям, успешно садил машину.

Всего на базе Люк 55 истребителей этого класса. Отмечены ли подобные симптомы у пилотов F-35 модицификаций B и C, неизвестно.

"В период с 2008-го по 2012 год пилоты истребителей пятого поколения F-22 Raptor также неоднократно жаловались на симптомы гипоксии. Один из них умер, одного успели спасти в последний момент, еще дюжина пережила дезориентацию и спутанность сознания в полете", - пишет источник.

Гипоксия - пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе, крови или тканях. Наиболее чувствительны к гипоксии ЦНС, мышца сердца, ткани почек и печени.

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F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Стоимость одной машины в среднем превышает $150 миллионов, на вооружении ВВС США находится более 2 тыс таких самолетов.

Видео: Youtube / Ciaran Regan

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