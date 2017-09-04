В Карпатах выпал первый снег: видео
04.09.2017, 12:47
Вчера, 3 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Об этом сообщает местный ресурс Фиртка.
Дождь с мокрым снегом продолжался более получаса в Микуличине. При этом за несколько минут до снега в селе был град с грозой и сильным ветром.
В течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
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