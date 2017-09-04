USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Карпатах выпал первый снег: видео

04.09.2017, 12:47

Вчера, 3 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Об этом сообщает местный ресурс Фиртка.

Дождь с мокрым снегом продолжался более получаса в Микуличине. При этом за несколько минут до снега в селе был град с грозой и сильным ветром.

В течение суток в западных областях, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  


Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Погода в Украине

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 