Крымские татары оплатили оккупантам штраф мелочью: видео

В оккупированном Крыму, в Бахчисарае, Зарема Умерова оплатила штраф в размере 270 тыс рублей монетами по 10 руб. Соответствующее видео опубликовано в сообществе Крымская солидарность в Facebook.

Умерову осудили за проукраинские посты в интернете. В соответствии со статьей, по которой проходило ее дело, женщине грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

2 августа активисты Крымской солидарности объявили сбор средств под названием "Крымский марафон". Эта инициатива создана в ответ на назначенные оккупантами штрафы свидетелям обысков в Крыму.

Адвокат Эмиль Курбединов сегодня сообщил, что похищенного вчера после обысков у него дома крымского татарина Рената Параламова жестоко пытали.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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