В Киево-Печерской Лавре пытались помешать акции "принеси куклу"

Священнослужители Киево-Печерской Лавры пытались помешать акции протеста против Московского патриархата, священники которого отказались отпевать трагически погибшего ребенка в Запорожье, на которого упал самоубийца. Об этом сообщает фотокорреспондент издания Радио Свобода Сергей Нужненко написав в своем Facebook.



В сообщении говорится, что неизвестный мужчина вышел из Киево-Печерской лавры во время акции протеста и мешал фотокорреспонденту снимать акцию, а священник отбросил одну из кукол, которую положили у главного входа.



"Позже священник просил удалить фото, извиниться то он не подумал, а всего вывод только один. Там где нет человечности, бога нет", - сказал он.



Как известно, акцию #принекуклу инициировал блогер из Запорожья Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов, которыми руководит Москва.





"Я принесу под ближайшую церковь УПЦ МП куклу. Простую детскую игрушку. Они ее уберут, а я принесу снова. И снова. И снова. И люди будут проходить мимо и видеть куклу у церкви. И будут понимать, почему она там лежит. Будут понимать, что она значит. Будут понимать, что сделала эта церковь. (...) Принесите куклу. Под любую церковь этого… патриархата. В любой день. Принесите. Пожалуйста", - призвал блогер из Запорожья Юрий Гудыменко.