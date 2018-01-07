На Рождество в оккупированном Симферополе пели украинские колядки

На Рождество в оккупированном Россией Симферополе на площади Ленина возле новогодней елки установили вертеп и исполняли украинские колядки. Об этом сообщает Крым.Реалии.

На мероприятии несколько украинских колядок выполнили церковный хор, а затем и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах.



"Мы пели и пели бы колядки на украинском, но нам они (организаторы спектакля - ред.) сказали, что на украинском надо исполнить только две колядки", - рассказала одна из хористок.



Отмечается, что литургию у вертепа провел протоиерей Симферопольской епархии Московского патриархата отец Иоанн Шимон. Праздничное представление у вертепа собрало несколько десятков жителей оккупированного полуострова.



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