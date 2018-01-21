К Земле приближается астероид: видео NASA
Мимо Земли 4 февраля пролетит 2002 AJ129 - околоземный астероид среднего размера. Об этом сообщает NASA.
Ширина космического тела составляет примерно 0,5 км, а длина - 1,2 км.
Максимально близкое расстояние, на которое астероид приблизится к планете, будет в 10 раз большим, чем расстояния между Землей и Луной, и будет равно около 4,2 млн км.
Хотя астероид 2002 AJ129 классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с нашей планетой в обозримом будущем.
"Мы следим за этим астероидом более 14 лет и очень точно знаем его орбиту... Наши расчеты показывают, что астероид 2002 AJ129 не имеет шансов - ноль - столкновения с Землей 4 февраля или в любое время в течение следующих 100 лет", - заявил сотрудник NASA Пол Ходас.
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