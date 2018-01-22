"Україна єдина": в оккупированный Луганск запустили флаг - видео
Накануне Дня соборности украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел во временно оккупированный Луганск. Об этом сообщает пресс-центр-штаба АТО в Facebook.
"Именно так в Станице Луганской решили отметить День Соборности Украины. Флаг Украины, украшенный несколькими десятками воздушных шаров, грациозно поднялся в небо. Присутствующие сопровождали это исполнением гимна Украины и аплодисментами. Ветер в этот день был за Украину и понес флаг прямо на оккупированные территории в сторону Луганска", - отмечается в сообщении.
Десятиклассница Елена рассказала о заветном своем желании: "Чтобы наш флаг видели все луганчане, как напоминание о том, что Украина - единая".
Флаг размером шесть на одиннадцать метров сделали волонтеры Донецкой области и передали его как символ единства Украины.
Фото: facebook.com/ato.news
"Подобные мероприятия способствуют улучшению морально-психологического состояния местных жителей, укрепляют веру в завтрашний день и доверие к своим защитникам", - отметил руководитель подразделения ОТУ Луганск Валерий Басалыга.
22 января в стране в честь провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) отмечается государственный праздник - День Соборности. Кроме того, в этот день ровно 100 лет назад был принят IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.
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