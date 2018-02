Исторический запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy: видео

Сегодня, 6 февраля, в промежутке с 20:30 до 23:30 по киевскому времени американская частная компания SpaceX предпринимателя Илона Маска осуществит тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Мероприятие запланировано на стартовом комплексе 39А космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Первый - маршевый - блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Faclon 9, каждый из которых составлен из 9 двигателей Merlin, что дает в сумме 27 силовых установок и почти 23 килоньютона суммарной тяги на уровне моря и около 25 кН в вакууме. Это мощнее, чем 18 работающих на полную мощность Боингов-747. Боковые ускорители уже использовались весной-летом 2016 года, центральный будет использован впервые.

При взлете все три ускорителя Falcon 9 будут работать на полную мощность. Вскоре после взлета работу центрального силового узла снизят, пока не выгорят боковые. Как только они доработают, вновь включится центральный узел. Все ступени используют топливную пару керосин/жидкий кислород.

Боковые ускорители будут возвращены на площадки на суше, а центральный узел инженеры намерены посадить на на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.





Полнофункциональная ракета будет способна нести нагрузку до 64 метрических тонн, что больше, чем Боинг-737 вместе с пассажирами, экипажем, топливом и багажом. Falcon Heavy, таким образом, сможет выводить в космос вдвое больше груза, чем ближайший конкурент - устаревшая ракета Delta IV Heavy, причем стоимость запуска будет втрое меньшей. Лишь Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза.





Параметры ракеты: высота - 70 метров, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в разгонном блоке, масса - 1420 тонн. Способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63,8 т, на геопереходную - 26,7 т, до Марса - 16,8 т, до Плутона - 3,5 тонн.





Как правило, в дебютных стартах ракеты "нагружают" безликим грузом, а не дорогостоящими спутниками или другим оборудованием. Маск решил сделать старт более интересным, чем это принято, и отправит в грузовом отсеке ракеты свой личный автомобиль Tesla Roadster. Напомним, при первом испытательном полета орбитального грузовика Dragon вместо массогабаритного груза инженеры компании забросили в космос внушительную головку сыра.









