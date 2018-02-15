Полиция Шанхая показала "самую тупую попытку ограбления": видео

Шанхайские полицейские выложили у себя в блоге на китайском видеохостинге Weibo ролик с камеры наблюдения, где запечатлены кадры крайне неудачного ограбления магазина.

Как видно на записи, один из злоумышленников бросил в витрину камень, а когда то же самое попытался сделать его подельник, он попал не в стекло, а в голову "коллеге".

"Если бы все грабители были такими, у нас не было бы сверхурочной работы", - прокомментировали инцидент в полиции Шанхая.

Видео: Youtube / What's on Weibo

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