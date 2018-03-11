Маск показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy

Основатель, глава частной космической компании SpaceX Илон Маск показал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla. Соответствующий ролик он опубликовал у себя Twitter.

"Почему Falcon Heavy & Starman? (Манекен, который находится за рулем Tesla Roadster, - ред.). Жизнь не может быть просто решением одной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы с радостью просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас", - отметил Мас.

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На видео есть кадры сборки Falcon Heavy, а также подготовки к запуску, видна реакция зрителей.

6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась









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