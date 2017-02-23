Лыжник из Венесуэлы поразил зрителей чемпионата мира: видео

Адриан Солано из Венесуэлы был провозглашен "худшим лыжником в мире" после его катастрофического выступления на чемпионате мира в Финляндии. Об этом сообщает ВВС.

Это был первый заезд Солано на лыжах по снегу, ранее он тренировался исключительно на колесах.

Он неоднократно падал, сбивался с курса и даже сломал палку.

"Может быть, я уже много раз упал, но что действительно имеет значение, это то, что я всегда буду продолжать расти", - сказал Солано.

Адриан должен был провести месяц тренировки на снегу в Швеции до начала мероприятия, но был выслан из Франции по дороге туда из-за подозрения в контрабанде наркотиков.

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