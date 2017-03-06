Украинская легкоатлетка завоевала серебро на чемпионате Европы
06.03.2017, 00:55
Украинская легкоатлетка Олеся Повх заняла второе место на соревнованиях по бегу на 60 метров на чемпионате Европы. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Она показала свой лучший результат - 7.10.
На чемпионате Европы в помещении ранее легкоатлетки Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые награды.
Юлия Левченко показала свой лучший результат в прыжках в высоту - 1,94 м.
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