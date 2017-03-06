Украинская легкоатлетка завоевала серебро на чемпионате Европы

Украинская легкоатлетка Олеся Повх заняла второе место на соревнованиях по бегу на 60 метров на чемпионате Европы. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Она показала свой лучший результат - 7.10.



На чемпионате Европы в помещении ранее легкоатлетки Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые награды.



Юлия Левченко показала свой лучший результат в прыжках в высоту - 1,94 м.

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