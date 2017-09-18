Футбол: Зозуля забил впервые почти за полтора года - видео
Выступающий во второй лиге испанского футбольного чемпионата украинский нападающий Роман Зозуля забил первый гол за Альбасете. Произошло это в матче пятого тура Сегунды против команды Химнастик.
Бывший форвард Днепра на 25-й минуте поединка переправил мяч головой в девятку. Гол Зозули не спас его команду от поражения: хозяева поля Химнастик выиграли со счетом 3:1. После этого тура позиции Альбасете выглядят плачевными - клуб идет последним в таблице Сегунды с одним лишь очком.
В последний раз до этого события Роман забивал в составе клуба 20 апреля 2016 года луганской Заре в матче украинского Кубка, а в составе сборной - 29 мая румынам.
Фото: facebook.com/AlbaceteBalompie
Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов, который занимается волонтерством и оказывает помощь украинской армии. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.
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Видео: Steamable.com
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