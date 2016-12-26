Крушение Ту-154 в РФ: появилось видео странной вспышки в небе
В Интернете обнародована видеозапись с камеры наблюдения, на которой якобы в момент катастрофы российского самолета Ту-154 под Сочи в небе появляется загадочная вспышка.
На видео зафиксированы ночной пляж, море, набережная и пирс. Внезапно в небе над морем появляется вспышка, издалека напоминающая крохотный огонек. Ее видно лишь пару секунд, после чего вспышка исчезает.
Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.
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Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.
На борту машины находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.
Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считается маловероятной.
Видео: YouTube
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