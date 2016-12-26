В Мексике проснулся Огненный вулкан: видео

На западе Мексики проснулся вулкан Колима или так называемый Огненный Вулкан. Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулкан активен до сих пор. Первые извержения вулкана произошли в пятницу вечером и в субботу утром. Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015.

Он находится на западе Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных вулканов в стране.

22 августа 2016 года на территории Йеллоустоунского парка в США отметили повышенную концентрацию углекислого газа, что может свидетельствовать о приближении извержения этого супервулкана.

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