В Турции у входа в полицейский участок застрелен смертник: видео

Турецкая полиция застрелила возможного террориста, который пытался войти в главный полицейский участок в юго-восточном городе Газиантеп. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, застреленный был террористом-смертником.

Также сообщается, что он мог иметь сообщника. Его сейчас ищет полиция.

Один полицейский был ранен в ходе столкновения и доставлен в больницу.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.