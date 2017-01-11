Трамп - журналисту: Нет, вам слова не дам, вы фейки ставите

Избранный президент США Дональд Трамп на сегодняшней пресс-конференции раскритиковал сообщения СМИ на тему компромата Buzzfeed, назвав из "ложными". При этом он не дал возможности журналисту CNN задать уточняющий вопрос. Об этом свидетельствует опубликованное каналом видео.

"Так как вы атакуете нас, мы можем задать вам вопрос?" - сказал журналист Джим Акоста. "Не вы, - ответил Трамп - Ваша организация ужасна". Акоста продолжил: "Вы атакуете нашу организацию новостей, вы можете дать нам возможность задать вопрос, сэр?" "Я не собираюсь давать вам слово, - сказал Трамп - Вы - поддельные новости!"

10 января 2017 года онлайн-издание BuzzFeed опубликовало неподтвержденный достоверными источниками "документ", который якобы был передан Трампу американской разведкой США. В его тексте говорится, что у РФ "есть компромат" самого различного плана на 45-го американского президента.

У Трампа отрицают получение такого "доклада" и открещиваются от информации о том, что спецслужбы РФ собирали для него инсайд, а сам он в соцсети написал, что "это фальшивые новости - настоящая охота на ведьм".

По сообщениям СМИ, CNN одна из первых подхватила тему "компромата".

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