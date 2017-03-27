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В Петербурге участники акции подожгли автомобиль: видео

27.03.2017, 16:37

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге участники акции протеста дальнобойщиков сожгли автомобиль Нива на площади Пролетарской диктатуры. Об этом Фонтанке сообщили участники акции.

Издание отмечает, что сигнал о ЧП поступил в городское управление МЧС в 07:03.

Оппозиционер Андрей Пивоваров сказал в комментарии изданию, что на поджог автомобиля решились доведенные до отчаяния представители Объединения перевозчиков России. По его словам, внутри машины горели покрышки.

При этом участники акции не назвали владельца Нивы и возраст машины. 

26 марта 2017 года в Москве и других российских городах прошли не согласованные с властями акции протеста против коррупции. Организатор - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Поводом для проведения митингов стало расследование фонда об имуществе Медведева. 

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