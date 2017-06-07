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Появилось видео нападения с молотком на полицейского в Париже

07.06.2017, 17:18

Опубликовано видео нападения с молотком на полицейского возле собора Парижской Богоматери. Ролик опубликовал канал BFMTV.

Как сообщалось, вчера, 6 июня, возле собора Нотр-Дам в Париже неизвестный напал с молотком на полицейского. В ответ коллега правоохранителя открыл огонь, нападавший был ранен.

По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломма, в момент атаки злоумышленник кричал "Это за Сирию!". У него обнаружены документы студента из Алжира. 

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