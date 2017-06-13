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В Москве на митинге задержали сторонника Путина: видео

13.06.2017, 01:35

В Москве на митинге против коррупции задержали сторонника политики президента РФ Владимира Путина

"Нет, я не оппозиция, за Россию и свободу до конца", - сказал он.

На камеру мужчина рассказывал, что поддерживал Путина с начала его политической карьеры: "В 2000 году, когда его выбирали, вот только он два года он был премьером, я тогда сказал - пусть он несет столько, сколько сможет, лишь бы Россию...". 

Мужчина не успел договорить - его задержала полиция. 

12 июня в разных городах России прошли митинги против коррупции. В Москве задержали более 400 участников акции протеста, а в Санкт- Петербурге - более 300.

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