В Москве на митинге задержали сторонника Путина: видео

В Москве на митинге против коррупции задержали сторонника политики президента РФ Владимира Путина.

"Нет, я не оппозиция, за Россию и свободу до конца", - сказал он.



На камеру мужчина рассказывал, что поддерживал Путина с начала его политической карьеры: "В 2000 году, когда его выбирали, вот только он два года он был премьером, я тогда сказал - пусть он несет столько, сколько сможет, лишь бы Россию...".



Мужчина не успел договорить - его задержала полиция.

12 июня в разных городах России прошли митинги против коррупции. В Москве задержали более 400 участников акции протеста, а в Санкт- Петербурге - более 300.

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