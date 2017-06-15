В Нью-Йорке пчелиная королева привела рой к небоскребу - видео

13 июня в нью-йоркском Нижнем Манхэттене около 20 тысяч европейских пчел облепили угол здания медиакомпании Vox Media, заблокировав вход в помещение. Видеозапись опубликовали в Facebook сотрудники редакции издания Verge Science, которая находится в этом небоскребе.

Как говорится в комментарии к видеозаписи нетривиального для городских жителей инцидента, из-за жары около трети улья последовало за своей королевой, которая искала новое пристанище.

На место происшествия вызвали пчеловодов, которые сначала хотели снять насекомых при помощи пылесоса, но после того как аппарат не заработал, смахнули их щеткой в коробку и вывезли на пасеку.

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Несколько лет назад власти Нью-Йорка разрешили жителям разводить пчел на крышах домов по коммерческим соображениям.

Видео: Youtube / CBS New York и Facebook / Verge Science

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