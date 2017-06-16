Митинги Навального: школьника обвинили в нападении на омоновца

В интернете появилось видео так называемого нападения школьника на российского омоновца с антикоррупционного митинга в Санкт-Петербурге 12 июня, из-за чего на подростка завели уголовное дело. По версии российских властей, школьник Дмитрий Мякшин нанес сотруднику ОМОНа травму лица и по этому поводу возбуждено уголовное дело о "применении насилия в отношении представителя власти".

В Москве во время проведения антикоррупционной акции протеста задержали более 1200 человек, 140 из них - несовершеннолетние.

В День России, 12 июня, в десятках городов Российской Федерации прошли массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина. Инициатором акции стал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Акции протеста, по данным организаторов, планировались более чем в 200-х городах, однако полное согласование с властями прошло только в 50 городах.

Во Владивостоке вместе с двумя десятками людей задержали координатора штаба Навального Юрия Кучина, который находится в одном из городских ОВД. Ему "шьют" обвинения якобы в нападении на полицейского.

В шествии в Новосибирске приняли участие около четырех тысяч человек.

Десятки людей пришли на акцию протеста в Оренбурге.

Также люди протестовали в Норильске, где были задержаны десятеро.

По сообщениям очевидцев, в Оренбурге людей было, "как на концерте". В Барнауле местные не ожидали, что утром соберется такое большое количество людей.

В Омске насчитали примерно от двух до трех тысяч протестующих.

Не прошли акции мимо Улан-Удэ и многих других городов Российской Федерации.

Самого Навального задержали 12 июня и он не успел дойти на митинг против коррупции. Примерно в это же время в офисе Фонда по борьбе с коррупцией - основанной Навальным организации - отключили электричество.

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