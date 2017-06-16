Митинги Навального: школьника обвинили в нападении на омоновца
В интернете появилось видео так называемого нападения школьника на российского омоновца с антикоррупционного митинга в Санкт-Петербурге 12 июня, из-за чего на подростка завели уголовное дело. По версии российских властей, школьник Дмитрий Мякшин нанес сотруднику ОМОНа травму лица и по этому поводу возбуждено уголовное дело о "применении насилия в отношении представителя власти".
В Москве во время проведения антикоррупционной акции протеста задержали более 1200 человек, 140 из них - несовершеннолетние.
В День России, 12 июня, в десятках городов Российской Федерации прошли массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина. Инициатором акции стал оппозиционный политик Алексей Навальный.
Акции протеста, по данным организаторов, планировались более чем в 200-х городах, однако полное согласование с властями прошло только в 50 городах.
Во Владивостоке вместе с двумя десятками людей задержали координатора штаба Навального Юрия Кучина, который находится в одном из городских ОВД. Ему "шьют" обвинения якобы в нападении на полицейского.
В шествии в Новосибирске приняли участие около четырех тысяч человек.
Десятки людей пришли на акцию протеста в Оренбурге.
Также люди протестовали в Норильске, где были задержаны десятеро.
По сообщениям очевидцев, в Оренбурге людей было, "как на концерте". В Барнауле местные не ожидали, что утром соберется такое большое количество людей.
В Омске насчитали примерно от двух до трех тысяч протестующих.
Не прошли акции мимо Улан-Удэ и многих других городов Российской Федерации.
Самого Навального задержали 12 июня и он не успел дойти на митинг против коррупции. Примерно в это же время в офисе Фонда по борьбе с коррупцией - основанной Навальным организации - отключили электричество.
Читайте также: Россияне вышли на улицы против коррупции Кремля: самое важное
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:13
-
16:35
Материалы по теме
-
15.06.2017 16:32
-
12.06.2017 15:30
-
12.06.2017 09:54
-
08.06.2017 14:32
-
06.06.2017 12:16
Все материалы по теме: Демократия: российский вариант