Ураган Харви в США: Хьюстон накрыло масштабное наводнение - видео

Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон (США), пострадавших от наводнения, вызванного ураганом Харви, сообщает Би-би-си.

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

Официально подтверждены две смерти. По данным СМИ, от стихии погибли пять человек.

По словам губернатора Грега Эббота, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 см осадков и еще может выпасть до 40 см.

Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих округов на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".

В некоторых местах в воскресенье утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.

26 августа президент США Дональд Трамп объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за продвигающегося вглубь штата урагана Харви.

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