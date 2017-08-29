Макрон: Запуск ракеты КНДР - свидетельство безответственности Ына
Франция настаивает на "непримиримой политике" против Северной Кореи и готова к тому, чтобы предпринять новые меры по сдерживанию КНДР в свете сегодняшнего испытания ракеты, которая пролетела над японской территорией. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил на брифинге 29 августа, его транслировал местный канал France24.
По словам французского лидера, последний запуск военной ракеты в направлении Японии - свидетельство "безответственности" высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына.
Он также добавил, что всецело поддерживает Японию, власти которой срочно созвали заседание Совбеза ООН и намерены обсудить с военными меры сдерживания агрессии тоталитарного соседа по региону.
Макрон подчеркнул, что Париж готов "на все, что только можно, чтобы усадить Пхеньян за стол переговоров", однако не уточнил, какие конкретно шаги он имеет ввиду.
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Видео: Youtube / FRANCE 24 English
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