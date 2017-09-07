В Южной Корее протестуют против установки системы ПРО США: видео

Сотни протестующих в южнокорейском городе Сонджу пытались заблокировать установку четырех дополнительных пусковых установок американской противоракетной системы Thaad. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сеул полностью развернул спорную американскую противоракетную систему, возмущая не только соседний Китай, но и некоторых южнокорейцев, отметило издание.

В апреле 2016 года Пентагон объявил о размещении противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее, предназначенных для перехвата ракет КНДР. Систему развернули к начале 2017 года.

Пекин считает, что разворачивание ТHAAD на Корейском полуострове подрывает региональный стратегический баланс сил и задевает интересы безопасности Китая. В Китае убеждены, что система ПРО США сможет при помощи мощных радаров "заглядывать" глубоко на территорию Китая.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. ТHAAD является наиболее эффективной системой обороны от баллистических ракет средней дальности.

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