Премьер Таиланда предложил журналистам задать вопрос картонке
10.01.2018, 05:57
В Таиланде премьер-министр генерал Прают Чан-оча на пресс-конференции предложил журналистам задать вопросы своей картонной фигуре и ушел. Об этом сообщает BBC.
"Если вы хотите спросить о политике или конфликтах, спросите вот этого парня",- сказал генерал и оставил журналистов с фигурой.
Ранее Чан-оча публично угрожал журналистам казнью и бросил банановую коружу в фотографа.
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