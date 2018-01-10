Премьер Таиланда предложил журналистам задать вопрос картонке

В Таиланде премьер-министр генерал Прают Чан-оча на пресс-конференции предложил журналистам задать вопросы своей картонной фигуре и ушел. Об этом сообщает BBC.



"Если вы хотите спросить о политике или конфликтах, спросите вот этого парня",- сказал генерал и оставил журналистов с фигурой.



Ранее Чан-оча публично угрожал журналистам казнью и бросил банановую коружу в фотографа.

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