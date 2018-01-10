В Германии разрушили церковь 19 века ради добычи угля: видео

В селе Иммерат в Германии обнаружили место для добычи угля, поэтому село вместе с церковью, которую закончили строить в 1891 году, разрушают. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Добычей угля должна заняться энергокомпания RWE Power, именно она и начала разрушение села Иммерат, которое расположено над крупнейшим угольным бассейном западнее Кельна.

Активисты Greenpeace заняли базилику незадолго перед разрушением, призывая позволить ей простоять по крайней мере пока не будет сформировано новое правительство, которое постановит курс на отказ от угля. В RWE отказались выполнять просьбу, выгнали протестующих с помощью полиции и привезли экскаваторы.

Раньше в Иммерате жили более 1200 человек, но сейчас там осталось только три семьи. Они должны покинуть свои дома, а на месте деревни теперь будет котлован: уничтожение села завершат через две недели.

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