The Smiths воссоединяются для выступлений с оркестром
Трое членов легендарной британской группы The Smiths воссоединятся для серии концертов с участием классических музыкантов. При этом вокалист группы Стивен Патрик Моррисси в новом составе не значится, сообщает NME.
Бывший барабанщик Smiths Майк Джойс, басист Энди Рурк и второй гитарист Крейг Геннон выступят под названием Classical Smiths этим летом. К ним присоединятся музыканты из оркестра Manchester Camerata.
Описывая шоу, Майк Джойс рассказал сказал: "Я очень рад снова играть с Энди и Крейгом, но введение полного оркестра в микс переводит нас на другой уровень".
В репертуаре музыкантов будет классика Smiths, а также новые песни, которых публика никогда ранее не слышала.
Из хитов Smiths на концертах будут исполняться "The Boy With The Thorn In His Side", "A Rush And A Push And The Land Is Ours" и "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want".
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