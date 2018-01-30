В Иране впервые с 1979 г женщины протестуют против хиджабов: фото
People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She— Armin Navabi (@ArminNavabi) 18 січня 2018 р.
She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68
В Иране женщины впервые со времен революции 1979 года провели несколько одиночных акций протеста против обязательного ношения хиджаба. Об этом сообщает ВВС.
Первая такая акция прошла еще в декабре прошлого года. 31-летняя Вида Мовахед, мать полуторагодовалой девочки, взобралась с непокрытой головой на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком, привязанным к палке.
Женщину арестовали и освободили через месяц - 28 января. Когда она была в полиции хэштег с вопросом "Где она?" на персидском языке был использован в Twitter более 28 тысяч раз.
На следующий день, 29 января, аналогичную акцию провели еще, как минимум, три женщины. Их фотографии с хэштегом, который можно перевести как "девушки с улицы Энгелаб" стали одним из трендов в Twitter, отмечает агентство.
Фото: twitter.com/ArminNavabi
Фото: twitter.com/Oliver_jazayeri
Фото: twitter.com/PanteaModiri
Одна из иранок была задержана полицией, после чего в знак поддержки жители города стали оставлять на месте проведения акции цветы.
Согласно законодательству Ирана, женщины обязаны носить платок в публичных местах.
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