Опубликованы "фривольные речи" олигарха и вице-премьера РФ: видео

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором рассказал о "неформальных переговорах" на яхте в Норвегии людей, которых он называет бизнесменом Олегом Дерипаской и замглавы правительства Сергеем Приходько. В качестве источников информации для расследования использованы посты в Instagram девушки из "индустрии эскортных услуг", а также ее книга.

В расследовании политик напомнил о девушке, которая ранее опубликовала видеообращение к нему. Она называет себя Настя Рыбка. В ее микроблоге, по словам Навального, "очень много личных фотографий вполне себе реального олигарха - Олега Дерипаски".

"Мы дотошно сверили все, что можно сверить - места, геотеги, время фотографий, Настины комментарии - действительно, она с Дерипаской несколько раз отдыхала, была у него дома в Краснодаре, была на его яхте, фотографировалась там, его фотографировала в домашней обстановке. Все это достаточно легко проверяется, что мы и сделали", - написал политик.

Оппозиционер отметил, что Рыбка работает в "индустрии эскортных услуг" и "проходит специальные кастинги "моделей", которые потом оказывают за деньги эскорт-услуги, в том числе интимные".

Навальный обратил внимание на видеозаписи, опубликованные в инстаграме Рыбки. На них, в частности, как указал политик, записан голос якобы Дерипаски, который упоминает "Сергея Эдуардовича". По словам Навального, Рыбка "прекрасно знает, кто такой Сергей Эдуардович", поскольку тот "сидит во время этого разговора рядом с ней" на яхте. "И это - Сергей Эдуардович Приходько. Зампредседателя правительства РФ", - пишет Навальный.

Книга Рыбки называется "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха". В ней девушка описала поездку на яхте и ее участников под псевдонимами, а также опубликовала фото. Приводя цитаты из книги Рыбки, он добавляет, что она понимает, что "на яхте Дерипаска с Приходько не просто развлекались, а бизнес-вопросы решали".

Изучив фото поездки и описания из книги, а также передвижения яхты ELDEN, которая, по данным Навального, принадлежит Дерипаске, в расследовании делается вывод: поездка продолжалась "три дня в августе 2016 года", а яхта находилась у берегов Норвегии.

"Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка", - добавляет Навальный.

Вывод российского оппозиционера: один из руководителей правительства отдыхает с девушками на яхте и за деньги Дерипаски.

25 декабря 2017 года ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.

Полностью расследование можно прочесть на сайте Навального.