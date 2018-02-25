В Северной Осетии река стала оранжевого цвета - фото, видео

Река Ардон в Северной Осетии (Россия) стала оранжевого цвета. Чиновники заверили, что это неопасно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания.

"Сегодня на "Зеленую линию" Минприроды республики от жителей поселка Мизур поступил сигнал о том, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет. На место оперативно выехали экологи Минприроды Северной Осетии", - говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что из-за потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные выработки.

"Через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации", - уверяют в Минприроды.



Чиновники сообщают, что экологи спокойны за речную фауну, поскольку ей такое загрязнение якобы тоже не угрожает.



Специалисты взяли пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон для дальнейшего наблюдения.







Фото: Минприроды РСО-Алания







Ардон - река в Северной Осетии, длиной чуть более 100 км. Возле города Алагир речная вода используются для орошения.

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