В NASA запустили ракету Atlas V с метеоспутником США - трансляция

С военно-морской базы США на мысе Канаверал во Флориде космическое агентство NASA запустило тяжелую ракету-носитель Atlas V с американским метеоспутником.

Двухчасовое пусковое окно было открыто 2 марта в 00:00 по Киеву. Ракета взлетела со стартового комплекса 41.

Согласно имеющимся данным, ракета, при помощи которой был произведен запуск, является одноразовой двухступенчатой ракетой семейства Атлас.



Это уже 76-й пуск Atlas 5 с 2002 года и только 6-й в конфигурации 541, на счету которой успешно проведенный запуск марсохода Curiosity в 2011 году и аналогичного спутника GOES-R в 2016. Номер конфигурации обозначает основные характеристики этой РН: первая цифра - диаметр головного обтекателя (4 - 4.2 метра, 5 - 5.4 метра). Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей, от 0 до 5. Третья цифра соответствует количеству двигателей второй ступени - 1 или 2.



Специалисты отмечают, что в скором будущем Atlas V заменят на новую ракету Вулкан.



GOES-S представляет собой метеорологический спутник серии GOES. Все аппараты серии находятся в ведении американской NESDIS (Национальная информационная служба спутниковых данных об окружающей среде). Спутники обеспечивают прогноз погоды, отслеживают штормы, помогают в проведении метеорологических исследований. С их помощью осуществляется передача непрерывного потока данных об окружающей среде, которые потом используют такие структуры, как NWS (Национальная служба погоды).



Спутник GOES-S, который весит 2850 кг, проведет на геостационарной орбите 15 лет.

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